日機装 [東証Ｐ] が2月14日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期の連結最終利益は前の期比12.3％減の79.5億円になったが、25年12月期は前期比42.0％増の113億円に拡大する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の36円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比34.5％増の37.6億円に拡大したが、売上営業利益率は