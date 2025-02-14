¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/14¡Û¸µ¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¤Î¤·¤ß¤±¤ó¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤ß¤±¤óÌ¼¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÈÀÚË¾¤·¤¿¿Íµ¤Èþ½÷YouTuber¢¡¤·¤ß¤±¤ó¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñÈï³²¤òÊó¹ð¤³¤ÎÆü¡¢¤·¤ß¤±¤ó¤ÏÃí°Õ´­µ¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õÍø²ó¤ê13.5%¤Î¿·³ã¤ÎÊª·ï¤òÇäÇã·ÀÌó¡£ÌÀÆü¸áÁ°¤Ë1800Ëü¼å¤Î·èºÑ¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç