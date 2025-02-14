YouTubeチャンネル『ねこかます nekokamasu』に投稿されたのは、5匹の保護猫たちが人馴れしていく姿です。最初の警戒心むき出しの姿から一転、甘えてくる子猫たちの姿が癒しすぎると話題で、動画は2万4千再生を突破。「すっかり甘えん坊になってる」「それぞれ里親さんの元へ巣立って行ってからもがんばれ！」など、たくさんのコメントが寄せられています。 警戒心むき出しの子猫たち 動画に登場するのは、遊びたい盛りの5匹の