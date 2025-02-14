県境周辺の渋滞 国道17号をバイパス埼玉県で整備中のバイパス「本庄道路」計画に話題が集まっています。一体どのようなルートで、どのような声が上がっているのでしょうか。国道17号「神流川橋」もバイパスの一部（画像：国土交通省）。本庄道路は、東京〜新潟をむすぶ「国道17号」のバイパスとなります。【画像】超便利!? これが「本庄道路」計画ルートの全貌です群馬県内の国道17号バイパスは、深谷〜前橋を最短距離で