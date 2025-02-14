Image: Leica Camera AG スノーボーダーが持つべきカメラはコレ！ 100周年を迎えたドイツのカメラメーカーLeica（ライカ）は、高級カメラのイメージですが、インスタントカメラも作っています。「ライカ ゾフォート2」は、専用アプリを使ってデータを転送したり、アプリからリモート操作ができたり、レンズエフェクトとフィルムスタイルが選べるなどの機能性もバッチリです。青い特別限定モ