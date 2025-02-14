全国各地の団体が作品を上演し、劇団同士や観客が交流する「キビるフェス2025福岡きびる舞台芸術祭」が22日〜3月16日、福岡市の4会場で行われる。コトリ会議（大阪）は、SF的な世界観が特徴。上演する長編は100年後の未来を舞台にした新作で今年の岸田國士戯曲賞の最終候補に入っている。柿喰う客（東京）は、内容の過激さから再演の機会がないまま、昨年14年ぶりにリメーク上演したひとり芝居を披露する。2団体を選んだ理
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