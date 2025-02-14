[チューリヒ １４日 ロイター] - スイス国立銀行（中央銀行）のペトラ・チュディン理事は、中銀トップが世代交代しても物価安定を維持する責務に変わりはないと述べた。スイス中銀は昨年９月、ジョルダン総裁が退任し、シュレーゲル副総裁が昇格した。チュディン氏とアントワーヌ・マルティン氏も理事会に加わった。チュディン氏はスイス紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥングのインタビューで「任務や手段、プロセスは同じ