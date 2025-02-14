サイバーリンクスが後場にカイ気配を切り上げている。同社は１４日午後２時、２４年１２月期の連結決算発表にあわせ、２５年１２月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１１．８％増の１７７億４１００万円、最終利益は同４０．８％増の１１億４７００万円を見込む。過去最高益の更新を計画するとともに、前期の期末一括配当を従来の予想から１円増額して１７円としたうえで、今期の年間配当予想を前期比１３