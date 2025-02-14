桔梗屋と、富士山・山梨などに関連した商品、製品、土産品などの開発・販売を行う富士山プロダクトがコラボした「桔梗信玄黒蜜きな粉ラテの素」が登場！桔梗屋直営店（桔梗屋 甲府本館、桔梗屋 東治郎、花菓亭、黒蜜庵（山梨フルーツ王国 釈迦堂PA上り線含む）、まきばレストラン 売店などで購入できる。山梨県を代表する菓子メーカー 桔梗屋桔梗屋は、明治22年に山梨県にて創業した老舗菓子メーカー。看板商品は、昭和43年に発売