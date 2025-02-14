■WA室内ツアー ゴールド大会第7戦（日本時間14日、フランス・リエヴァン）室内ツアーで最もポイントの高いゴールドの第7戦    Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée EDFが行われ、パリオリンピック™5000mの金メダリスト・J.インゲブリクセン（24、ノルウェー）が1マイル（約1600m）で3分45秒14をマークし、室内（ショートトラック）の世界記録を更新したした。インゲブリクセンはこのレース