John Irish[パリ １３日 ロイター] - アサド政権崩壊後のシリア情勢を巡ってパリで１３日開かれた国際会議では、欧米や中東などの２０カ国がシリア暫定政府の支援に万全を尽くすための共同声明で合意した。中東情勢が不安定な中、政権基盤が脆弱な暫定政府への移行を後押しする。国際会議にはシリア暫定政府のシェイバニ外相らが参加。欧米の主要国に加え、中東からはサウジアラビア、トルコ、レバノンの閣僚が出席したが、米