ＡＩフュージョンキャピタルグループ [東証Ｓ] が2月14日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は1.9億円となった。 併せて、従来の通期業績予想(連結最終利益は2.8億円)を取り下げ、未定に変更した。 株探ニュース