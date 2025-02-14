森友学園問題に関する財務省の決裁文書改ざんを苦に自殺した元近畿財務局職員の妻が、財務省から大阪地検特捜部に提出された関連文書に対する国の不開示決定取り消しを求めた訴訟で、請求を認めた大阪高裁判決が14日、確定した。