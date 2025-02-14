１４日前場の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４８９．４３ポイント（２．２４％）高の２２３０３．８０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９５．２７ポイント（２．４４％）高の８１９７．９０ポイントと反発した。売買代金は１６３７億５２６０万香港ドルとなっている（１３日前場は１５６３億８４６０万香港ドル）。投資家に買い安心感が広がる流れ。「トラ