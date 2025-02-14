LIXILは、2025年春の洗面新製品として、最適な動線によって洗濯家事の効率を上げるランドリー空間「ランドリープラス」と、デザインだけでなく機能も重視したいこだわり派の理想を叶える造作風カウンター洗面「カスタムバニティ」を、4月1日に発売する。今春、業界シェアTOPを保持するLIXILが掲げるテーマは「洗面空間の当たり前を変えていく」。日常生活において、これまで当たり前とされていた洗濯家事の手間や、洗面空間はこう