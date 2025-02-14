エイチ・アイ・エス（HIS）は、「春旅応援キャンペーン」を2月4日から開催している。国内旅行では、2月と3月出発のツアーが最大10％割引、45日以上前の予約で最大5,000円、ANAまたはJAL利用で最大10,000円、ゴールデンウィーク期間は最大15,000円を割り引く。海外旅行では、ゴールデンウィーク期間は最大30,000円、学生の初めての利用で10,000円、65歳以上は1人3,000円を割り引く。首都圏発着の海外ツアーでは、ソウル3日間が29,80