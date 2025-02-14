落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂フライデー ～どうした！？一蔵！』（文化放送・金曜日9～13時）2月14日の放送は、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、NHKの「サラメシ」が終了するニュースについてトークを繰り広げた。 水谷「一蔵さんの今日取り上げるニュースは何でしょうか？」 一蔵「はい、NHKの『サラメシ』