外国人投資家による韓国株の売却が6カ月連続で続いている。【注目】日本とほぼ同額に…韓国の最新版「平均年収」韓国の金融監督院が2月14日に発表した「2025年1月の外国人証券投資動向」によると、外国人投資家は1月、韓国の上場株式を6870億ウォン（約730億円）売却した。内訳を見ると、有価証券市場で2730億ウォン（約290億円）、KOSDAQ市場で4140億ウォン（約440億円）を売却しており、6カ月連続の売り越しとなった。外国人投資