「ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪」シーズン1＆シーズン2、Prime Video で独占配信中 (C)Amazon MGM Studios Prime Videoは、超大作ドラマシリーズ「ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪」のシーズン3製作を決定した。製作準備段階で、今春にシリーズの新たな製作拠点となる英シェパートン・スタジオにて撮影を開始する。 シーズン2撮影中のシャーロッ