2025年2月13日にソニーが2024年第3四半期の決算報告を行いました。その中でソニーは2024年10月から12月にかけてPlayStation 5(PS5)を全世界で約950万台販売したことや、PS5の累計販売台数が7500万台に到達したことを報告しています。2024年度 第3四半期 連結業績概要(PDFファイル)https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/24q3_sonypre.pdfPlayStation 5 enjoys best ever holiday period, reaching 75 million