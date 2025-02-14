中関村東昇サイエンスパーク。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京2月14日】中国北京市経済・情報化局はこのほど、同市の2024年第4四半期（10〜12月）に新規認定された「専精特新（専門化、精密化、特色化、斬新化）」の特徴を持つ中小企業が691社だったと明らかにした。総数は1万199社に増え、売上高は約1兆1500億元（1元＝約21円）に上り、「1万社、1兆元超え」の目標を達成した。現在、北京市の中小企業数は200万