登録者数65万人を超える、面白くて教養も身につくと大人気のYouTubeチャンネル「山田五郎 オトナの教養講座」をまとめた書籍『「山田五郎 オトナの教養講座」世界一やばい西洋絵画の見方入門3』が2月14日に発売された。 【写真】「『北のモナリザ』のモデルは誰か真珠の耳飾りの少女」を試し読み シリーズ累計9万部突破となる第3弾の本書では「『真珠の耳飾りの少女』は誰がモデル?」「キュビスムの始まりはピカソ