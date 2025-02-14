山梨県で去年5月、男が職務質問を振り切ってパトカーに衝突して逃走した事件で、カンボジア人の男が逮捕されました。事件の際、警察官が拳銃5発を発砲していました。カンボジア国籍のチョン・ソクニー容疑者（30）は去年5月、甲斐市の路上で職務質問を受けた際に、運転していた車でパトカーを損傷させたなどの疑いが持たれています。警察によりますと、チョン容疑者は容疑を認めています。当時、警察官は警告をしたうえで