新潟市は過去最大となる総額4267億円の新年度当初予算案を発表しました。能登半島地震からの復旧・復興に42億円が計上され、こども・子育て支援として新たに4つの事業が盛り込まれています。新潟市の新年度予算案は今年度を82億円上回る総額4267億円で3年連続で過去最大となりました。予算案では今年度に引き続き「安心・安全」「活力・交流」「子育て・教育」の３つに力を入れています。「安心・安全」では街区単位の液状化対策や