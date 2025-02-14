三菱鉛筆がマドを開けて急伸した。１３日の取引終了後、２４年１２月期の連結決算発表にあわせ、２５年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比４．７％増の９３０億円、営業利益は同７．５％増の１３１億円、最終利益は同１４．８％減の９６億円を計画する。最終減益予想とするものの、営業・経常利益は前期に続き過去最高益を更新する見通し。また、前期の期末配当を従来の見通しから２円増額して２５円（前期