2月14日 公開 マンガ家のぎばちゃん氏は2月14日、「危機感をおぼえた奥さん」のイラストを自身のXにて公開した。 本作は沙穂と陽太郎による結婚後のお茶目で幸せな日常が”ほぼ1ページ漫画”として描かれる「お茶目な奥さんとの日常茶番事」シリーズの作品。ぎばちゃん氏のXにて毎日投稿が行なわれており、今回はドカ食いした後危機感が募ったのか、ダイエットメニューを強要して