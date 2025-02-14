トリドリが一時ストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２９８０円に買われた。１３日の取引終了後、２４年１２月期の連結決算発表にあわせ、２５年１２月期の業績予想を公表した。今期の売上高予想は前期比３１．０％増の５６億円、最終利益予想は同５４．６％増の４億円とした。前期に続き過去最高益を更新する見通しを示し、好感されたようだ。案件を探すインフルエンサー向けアプリ「ｔｏｒｉｄｏｒｉｂａｓｅ