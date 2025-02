アメリカ内務省による「メキシコ湾」の「アメリカ湾」への改称発表を受けて、2025年2月にGoogleマップでの「メキシコ湾」表記が「アメリカ湾」に変更されました。しかしアメリカ湾への改称はメキシコの大統領が抗議するなど物議を醸しており、GoogleはGoogleマップでの「アメリカ湾」へのレビューの新規投稿を無効化しています。Google Maps Won't Let You Leave Negative Reviews on the Gulf of Americahttps://gizmodo.com/goog