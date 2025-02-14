◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中谷潤人―同級６位ダビド・クエジャル（２月２４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に挑戦するＷＢＣ同級６位ダビド・クエジャル（メキシコ）が１４日、来日した。荷物が一つ届かないロストバッゲージのトラブルはあったものの、「問題ない」と笑顔を見せた挑戦者。プロ２９戦目にして初めて