吉田と同僚の3ショットが話題米大リーグは各選手が開幕に向けて調整中だ。レッドソックスの吉田正尚外野手もチームキャンプが行われるフロリダ州フォートマイヤーズでトレーニングに励んでいるが、チームメートを交えた3人のある姿を球団が紹介。米国のファンは「マサと子分たち」「とてもバカバカしいけど最高よ」などと笑いを誘われている。屈強ボディの三銃士が並んだ。球団公式Xが公開した1枚の写真には、大きなサングラス