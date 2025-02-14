銀座コージーコーナーに、“ポケピース”をイメージしたケーキが登場！プチケーキアソート「＜ポケピース＞コレクション（8個入）」と 「＜ピカチュウ＞チョコバナナケーキ」の予約受付がスタートしています☆ 銀座コージーコーナー「＜ポケピース＞コレクション（8個入）／＜ピカチュウ＞チョコバナナケーキ」  販売期間：2025年3月1日（土）〜3月3日（月）販売店舗：全国の銀座コージーコーナー全国の生ケーキ取