日本航空（JAL）は、空港空席待ちと当日アップグレード空席待ちを、2月20日搭乗分から変更する。空席待ち結果は、出発時刻の15分から20分前にメールやアプリ経由で通知する。オンラインで申し込んだ人は、カウンターに立ち寄らずにアプリの搭乗用バーコードでそのまま搭乗できる。申込み内容や座席の状況に応じて、カウンターへ立ち寄る必要がある場合もある。JALマイレージバンク会員は当日アップグレード空席待ちで座席が用意で