清水エスパルスは２月14日、FWアブドゥル・アジズ・ヤクブの青島西海岸足球倶楽部（中国）への期限付き移籍を発表した。移籍期間は2025年２月１日〜2025年12月31日までとなっている。ヤクブは昨年６月にリオ・アヴェ（ポルトガル）から完全移籍で加入。昨季はJ２で６試合に出場して３ゴールを記録し、今年１月に契約を更新した。しかし、同28日に海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表さ