Trevor HunnicuttDavid BrunnstromNandita Bose[ワシントン １３日 ロイター] - トランプ米大統領は１３日、ワシントンを訪問したインドのモディ首相と会談した。インドが関税引き下げや米国産石油・ガスおよび戦闘機の購入拡大など、貿易戦争回避につながる可能性のある譲歩について協議することを申し出たと明らかにした。トランプ氏はこの日、米国の輸入品に関税を課している全ての国に相互関税を課すと発表した。モディ氏