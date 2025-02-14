大谷が111億円、山本が93億円を稼いだ米スポーツ経済メディア「Sportico」は2024年のスポーツ選手の収入ランキングを発表。ドジャースの大谷翔平、山本由伸両投手が野球界で世界1位、2位を独占した。大谷はドジャースとの契約の大半が後払いで今季の年俸は200万ドル（約3億600万円）、エンドースメント、賞金なども入れてトータルで7250万ドル（約111億円）を稼いだ。全体では21位にランクインし、野球選手としてはトップに。