◆第１１８回京都記念・Ｇ２（２月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）出走馬１２頭の枠順が２月１４日、確定した。昨年の牝馬２冠を制し、最優秀３歳牝馬に選出されたチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は５枠６番。２０２３年の皐月賞馬のソールオリエンス（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は４枠４番、昨年の覇者プラダリア（牡６歳、栗東・池添学厩舎、父ディープイン