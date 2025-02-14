◆第６０回クイーンＣ・Ｇ３（２月１５日、東京・芝１６００メートル）枠順が２月１４日、発表された。２３年の３冠牝馬リバティアイランドの半妹マディソンガール（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は７枠１１番。鞍上の川田将雅騎手は勝てば同レース３連覇となる。同じくキズナ産駒で、前走の阪神ＪＦは４着だったショウナンザナドゥ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎）は３枠４番、全４走すべて上がり最速のエンブロ