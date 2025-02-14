◆米男子プロゴルフツアージェネシス招待第１日（１３日、米カリフォルニア州・トーリーパインズＧＣ＝７７６５ヤード、パー７２）昨年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、４ボギーの７４で回り、首位と６打差の２５位から滑り出した。ホールアウト後、中継局のインタビューに応じ、「難しかったですね。ティーショットがフェアウェーに行かなかったことが、難しくなった要因。この天候なのでうまくアジャスト