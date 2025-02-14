山東省済南市にあるケンタッキーフライドチキン店舗に入る市民。（資料写真、済南＝新華社記者／徐速絵）【新華社北京2月14日】中国でケンタッキーフライドチキン（KFC）やピザハットなどを運営する外食大手の百勝中国控股（ヤム・チャイナ・ホールディングス）がこのほど発表した2024年決算は、売上高が113億ドル（1ドル＝約153円）に達し、中国事業を分社化させて上場して以降の最高を記録した。為替損益を除いて前年比5％増