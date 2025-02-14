昨年12月8日の香港ヴァーズで3着だった桜花賞馬ステレンボッシュ（牝4＝国枝、父エピファネイア）は大阪杯（4月6日、阪神芝2000メートル）に直行する。14日、社台グループオーナーズが発表した。香港から帰国後は検疫を経て福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。