小林宏司氏政府は14日の閣議で、中山孝雄広島高裁長官が3月14日で定年退官するのに伴い、小林宏司最高裁首席調査官を高裁長官職に任命すると決めた。これを受け、最高裁は小林氏を広島高裁長官に充てる人事を決定した。発令は3月15日以降の予定。【広島高裁長官】小林宏司氏（こばやし・こうじ）東大卒。89年判事補。新潟地裁所長、東京高裁部総括判事などを経て、23年4月から最高裁首席調査官。61歳。宮崎県出身。