人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主題歌「残酷な天使のテーゼ」などのヒットソングを手がけたことで知られる作詞家の及川眠子（ねこ）氏（65）が14日、X（旧ツイッター）を更新。これまでに稼いだ印税収入などについて言及した。これまで「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」「愛が止まらない」「淋しい熱帯魚」など数々のヒットソングを手がけた及川氏。「エヴァ関連曲でいくら儲けましたか？と聞いてくる」と、収入に