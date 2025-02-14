ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。2月14日（金）放送の同番組では、「日本全国看板ネコを探す旅」や「ネコ専門の便利屋さん」などを紹介する。【映像】問題犬の心を開かせる“日本一優しい”トリミングサロン。1匹1匹と信頼関係を築く方法に「すごいな」今回の“いぬコメンテーター”は前回に引き続き杉浦太陽が登場。2月22日はネコの日ということで