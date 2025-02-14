Ａｍａｚｉａがストップ高まで買われている。同社は１３日取引終了後、海外向けに日本のエンタメ玩具を販売する越境ＥＣサービス「ＦａｎｄｏｍＴｏｋｙｏ」を２月下旬にも開始すると発表。期待感が高まるかたちとなっているようだ。 「ＦａｎｄｏｍＴｏｋｙｏ」では、特に海外で人気の高い日本のトレーディングカード、フィギュア、プラモデル、缶バッジ、ぬいぐるみなどを北米や欧州を中心に販売す