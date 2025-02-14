アルファポリスが大幅高で４日続伸し、昨年来高値を更新した。１３日の取引終了後、２５年３月期の単体業績・配当予想を増額修正しており、好感された。今期の売上高予想は従来の見通しから１５億円増額し１３１億円（前期比２６．８％増）、最終利益予想は３億６０００万円増額して１９億２０００万円（同３６．８％増）に見直した。期末一括配当予想は３円増額の１４円（前期は無配）とした。ライトノベルなどを手掛ける電子書