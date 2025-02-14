パパッと作れる簡単レシピを紹介しているYouTubeの料理チャンネル『エプロン』で、かわいい「かぼちゃパイ」を発見♪春巻きの皮にかぼちゃペーストを塗って棒状に巻き、金太郎飴のように切って断面を見せ、トースターで焼いていました。これは面白い作り方！パイシートを使うパイは少しハードルが高めですが、春巻きの皮なら気楽に作れます。かぼちゃ、春巻きの皮、砂糖、バター、卵黄と材料5