高砂香料工業がストップ高の水準となる前営業日比１０００円高の６１５０円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後、２５年３月期の連結業績・配当予想を上方修正したと発表。売上高予想を５０億円増額して２２５０億円（前期比１４．８％増）、最終利益予想を６０億円増額して１４０億円（同５．２倍）に引き上げた。また、期末配当予想を８０円増額して１６０円に見直しており、これらをポジティブ視した買いを集めること