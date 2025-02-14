14日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝152円64銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円63銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円63銭前後と1円17銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース