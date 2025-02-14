Image: RITEWAY PRODUCTS JAPAN 前向きに後方確認。自転車はバイクやクルマと違ってサイドミラーがないので、振り返らないと後方確認ができません。一瞬だけ前方不注意になりますし、バランスを崩してコケたら危ないですよね。後ろをチラ見できるサングラスイギリス発のサングラス「HINDSIGHT（ハインドサイト）」は、両レンズの外側が透過ミラーになっており、視点を数ミリだけズラせば前を