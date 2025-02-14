【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日「台湾が米国から半導体産業を奪っている」と主張し、米国に取り戻すと記者団に語った。米国第一主義を掲げるトランプ氏は半導体産業の米国回帰を目指して台湾の半導体に高関税を課す方針を表明し、台湾側に圧力をかけている。半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は西部アリゾナ州に生産拠点を建設中だ。